Ульяновск, , 06:57 — REGNUM В Ульяновской области на фоне продления действия режима повышенной готовности принято послабление в части работы кружков и секций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Согласно изменениям, которые внесены в указ о введении режима повышенной готовности и установлении правил поведения, отменяются ограничения на работу образовательных организаций в части предоставления услуг дополнительного образования для детей. Они переводятся в штатный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ульяновской области школы перешли в очный режим работы. До этого ученики младших и средних классов учились очно, а в старших классах учёба включала как дистанционный, так и «живой» формат. 8 февраля в очный режим работы были переведены вузы.

Напомним, 5 февраля в плановый режим работы переведены организации отдыха и оздоровления детей. Массовая оздоровительная кампания начнётся летом, 1 марта открывается бронирование льготных путёвок.

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