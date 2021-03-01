Москва, , 06:55 — REGNUM Полное ничтожество блогер Алексей Навальный стал главным фактором давления на России со стороны коллективного Запада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Он стал фактором политического давления. Но кто он такой? Он ничто, а это ничто надувается до величины, когда оно должно стать главным фактором давления. И это тоже не может не вызывать человеческого возмущения… В этом есть что-то блатное, в смысле уголовное… Не сделан этот Навальный, чтобы что-то изменить в политике России, он сделан для того, чтобы нарываться. И все это вкладывается в совершенно новую картину, в рамках которой Америка все-таки перегруппируется для нанесения какого-то удара», — заявил Кургинян.

И удар этот будет направлен на то, чтобы решить внутренние проблемы США за счет всего остального мира, в том числе — России, которая назначена главным виновником всех бед.