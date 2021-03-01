Заречный, Свердловская область, , 06:52 — REGNUM В Заречном Свердловской области бывший сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет колонии, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что ночью 6 февраля 28-летний гражданин, будучи пьяным, в ресторане на улице Таховская безо всякой причины нанёс удар ножом в направлении скопления посетителей и причинил 30-летнему гражданину ранение поясничной области. Также он ударил ножом контролёра ресторана, повредив на человеке одежду.

Сейчас идёт расследование. Выясняются обстоятельства преступления.