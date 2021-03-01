Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса продлили действие указа о режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Ограничительные меры, которые были введены в прошлом году с учётом эпидемиологической обстановки, продлеваются до 31 марта 2021 года. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности».

На фоне ряда послаблений в Ульяновской области сохраняется масочный режим, остаётся в силе соблюдение безопасной дистанции, дезинфекция рук и помещений. На предприятиях торговли и в общественном транспорте запрещено обслуживать посетителей без масок.

Напомним, ранее в Ульяновской области разрешили работать очно детским загородным лагерям, но при этом они будут наполнены наполовину. Власти не исключают, что к лету этот норматив может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, управлением Роспотребнадзора по и министерством здравоохранения Ульяновской области продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию больных COVID-19, установление круга контактных, проведение лабораторного обследования и медицинского наблюдения.

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