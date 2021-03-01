Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Российского хакера, подозреваемого в краже личных данных 22 военнослужащих, награждённых медалью Почёта, разыскивает секретная служба США. Об этом 1 марта сообщает издание Daily Beast.

Уточняется, что личные данные были украдены для совершения покупок в сети розничных магазинов, которые находятся в ведении Пентагона. По предварительным данным, хакер приобрёл товаров на общую сумму около 55 тысяч долларов, они были отправлены по 20 адресам в США, а позднее переправлены в Россию.

Установлено, что хакер использовал посредников для доставки товаров по разным адресам. При этом курьеры, развозившие товары, утверждают, что не знакомы с человеком, на которого они работали и никогда не видели его вживую.

Отмечается, что военнослужащие в США становятся жертвами хакерских атак на 76% чаще, чем обычные граждане. Средний ущерб от действий кибермошенников оценивается в 600 долларов, что в два раза больше, чем сумма, которую теряют в аналогичных случаях гражданские лица.

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