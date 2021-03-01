Москва, , 06:45 — REGNUM С приходом к власти в США нового президента Джо Байдена Россия оказывается в окружении кольца недружественных к ней сил, которые усиливают свое давление с целью нашей капитуляции, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«На южном фланге концентрация [евроатлантического присутствия] наращивается, на западном наращивается, на севере наращивается. Японцы сказали с чьей-то подачи, что им нужен Навальный, чтобы решить проблему курильских островов. Прелестно, да? Никогда японцы не говорили, что чтобы Курилы были, им нужен Черномырдин или Немцов», — заявил Кургинян

По его словам, после разгрома Квантунской армии Красной армией в 1945 году Япония никогда не осмеливалась заявлять, что ей нужен тот или иной руководитель в России для решения курильского или любого другого вопроса. А следующей на очереди среди стран, которым тоже что-то нужно от России может стать Австралия или Новая Зеландия.

«Япония никогда прямо так ничего не говорила. Значит, начинает работать восточный фланг. Мы давно предупреждали, что Япония все более и более развивает какие-то странные отношения с Турцией, и они носят не только экономический, но и военный характер. Южный фланг мы видим, что происходи — Сирия и Ближний Восток — опять начинается напряженность, Йемен и все прочее не будут сняты. В Африке напряженность будет нарастать, у западных наших границ будут проходить беспрецедентные учения, на севере концентрация тяжелой в смысле тяжелейшей техники, включая авиационную будут нарастать, Арктика снова становится инструментом еще большего давления со стороны американцев», — продолжил эксперт.

Он также отметил, что все эти мелочи приводят к тому, что Россия оказывается оконтурена недружественными силами, которые одновременно ставят на ничтожество блогера Алексея Навального как главный фактор унижения и капитуляции России.