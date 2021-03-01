Сургутский район, Югра, , 06:42 — REGNUM В Югре сотрудника поисково-спасательного отряда Сургутского района обвиняют в коррупционном преступлении и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Проверка казённого учреждения «Центроспас-Югория» показала, что будучи должностным лицом поисково-спасательного отряда Сургутского района гражданин заключил госконтракт по техническому обслуживанию и ремонту транспорта со своим родственником. Тем самым он вступил в конфликт интересов.

Кроме того, работы по указанным контрактам выполнялись ненадлежащим образом. Поэтому к нарушению антикоррупционного законодательства прибавилось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудника «Центроспас-Югории» уволили по представлению прокуратуры.