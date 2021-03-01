Челябинск, , 06:41 — REGNUM В Красноармейском районе Челябинской области под суд отдан сотрудник местного изолятора временного содержания. Ему вменяют халатность, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, вечером 18 января этот гражданин покинул свой пост до прихода смены. В это время в одной из камер с собой покончил 17-летний юноша, которому вменяли сбыт наркотических средств.

Следователи заявляют, что все необходимые доказательства по делу собраны. Оно передано в суд.