Красноярск, , 06:41 — REGNUM В Железногорске (Красноярский край) полицейские задержали подозреваемого в хищении почти тонны картофеля с овощной базы. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МВД России.

В отношении жителя Красноярска, подозреваемого в краже крупной партии овощей, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Владелец овощной базы в посёлке Шивера сообщил в полицию о том, что ночью со склада похитили 26 мешков картофеля весом около 800 кг. Полицейские обнаружили следы от автомобильных шин, следы обуви. Также они изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной на складе.

Подозреваемым оказался 37-летний житель Красноярска. Мужчину задержали в краевом центре и доставили в Железногорск. Он рассказал, что ранее неоднократно приобретал овощи на складе в Шивере для личного употребления. Затем он решил совершить кражу.

Мужчина попросил знакомого помочь с перевозкой якобы приобретённых им овощей. Проникнув на территорию базы, красноярец и его товарищ погрузили в машину 26 мешков с картофелем. Затем они уехали в Красноярск.

Подозреваемый продал похищенное через сайт объявлений. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, составляет до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области четыре человека обвиняются в краже двух автомобилей.

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