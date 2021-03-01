Москва, , 06:35 — REGNUM «Евроатлантическая солидарность» по-американски — это полицейская диктатура над Европой и желанная для Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Что такое евроатлантическая солидарность? Это «мы пришли с полицейской дубиной, если вам не нравится, то теперь вы будете получать по голове»… Это значит, что мы будем следить за каждым вашим жестом, за каждым вашим словом, строить вас в линейку постоянно и попробуйте дернуться. То есть, американская диктатура над Европой возвращается», — заявил Куригян, добавив, что Европа теперь от этого испытывает неописуемый восторг, потому что теперь, благодаря воле США она «знает чего хочет».

А дальше возникает вопрос, эта вся идиллия евроатлантической солидарности с увеличивающимися расходами на НАТО и вооружения направлена против кого? И получается, что все это заряжено против России с Китаем. Но с Китаем все крайне сложно, потому что Запад слишком сильно экономически зависим от него. А вот с Россией все намного проще, поэтому она более лакомый кусок.