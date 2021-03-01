Москва, 1 марта 2021, 06:35 — REGNUM «Евроатлантическая солидарность» по-американски — это полицейская диктатура над Европой и желанная для Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
А дальше возникает вопрос, эта вся идиллия евроатлантической солидарности с увеличивающимися расходами на НАТО и вооружения направлена против кого? И получается, что все это заряжено против России с Китаем. Но с Китаем все крайне сложно, потому что Запад слишком сильно экономически зависим от него. А вот с Россией все намного проще, поэтому она более лакомый кусок.