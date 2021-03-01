Москва, , 06:26 — REGNUM Новая «евроатлантическая солидарность» под руководством США направлена против Китая, но при этом глубоко проблематична, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Евроатлантическая солидарность против кого? Девочки, против кого мы теперь будем дружить? Первый пункт, мы будем дружить против Китая. Это новая страница американской истории. Но девочки-то не хотят дружить против Китая, потому что Китай становится главным экономическим партнером. Непонятно, может ли Америка до конца дружить против Китая, значит начитается такой гибрид. С одной стороны мы наращиваем экономический диалог по каким-то направлениям, с другой стороны, наращиваем конфронтацию. Одновременно делаем взаимоисключающие вещи», — заявил Кургинян.

По его словам, когда-то эти взаимоисключающие вещи войдут в полное противоречие. Стало быть, осознающие это сторонники «евроатлантической солидарности» в лице Евросоюза, Канады, Великобритании и Австралии будут делать вид, конфликтуют с Китаем и одновременно с этим не сильно заигрывают с Китаем, чтобы не получить «дубиной по голове» от США.