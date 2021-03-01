Москва, 1 марта 2021, 06:26 — REGNUM Новая «евроатлантическая солидарность» под руководством США направлена против Китая, но при этом глубоко проблематична, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, когда-то эти взаимоисключающие вещи войдут в полное противоречие. Стало быть, осознающие это сторонники «евроатлантической солидарности» в лице Евросоюза, Канады, Великобритании и Австралии будут делать вид, конфликтуют с Китаем и одновременно с этим не сильно заигрывают с Китаем, чтобы не получить «дубиной по голове» от США.