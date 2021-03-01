Абакан, , 06:21 — REGNUM За выходные (27−28 февраля) в Хакасии скончались семь пациентов с диагнозом COVID-19.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 27 февраля в регионе была подтверждена смерть трёх человек с COVID-19 — 63-летнего и 84-летнего мужчины, а также 61-летней женщины.

28 февраля в Хакасии было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались двое мужчин (67 и 70 лет) и две женщины (80 и 85 лет).

Таким образом, за весь период пандемии в Хакасии от коронавирусной инфекции умерли 450 человек.

Напомним, по состоянию на 28 февраля в регионе выявлен 21 291 случай заражения коронавирусом, выздоровели 20 114 человек.

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