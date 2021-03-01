Тюмень, , 06:20 — REGNUM Тюменцев более всего одолевает страх заразиться коронавирусом. Об этом «Тюменской области сегодня» сообщила психолог, работающая на бесплатной горячей линии.

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На втором месте у тюменцев — неопределённость и страх потерять работу. Рядом с ними идёт фобия потери заработка и снижения зарплаты.

Психолог отметила возросший уровень невротизма у тюменцев. Во время локдауна люди стали придирчивей друг другу, увеличились взаимные претензии.

«В состоянии неопределенности сейчас находится весь мир. Нужно развивать адаптационные механизмы, нужно принять это состояние», — подытожила тюменский психолог.