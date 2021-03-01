Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM На Камчатке из села Эссо стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2021», в которой принимают участие 13 каюров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Первый этап гонки до контрольного пункта «Чаба» считается одним из самых сложных. Его протяженность 120 км.

«Спортсмены пересекают речку, есть небольшие подъёмы. На контрольном пункте каюров ждут 7 снегоходов МЧС», — рассказала судья гонки Яна Чикина.

Каюрам выдали рации для связи, спички, запасную еду и армированный скотч. Спортсменов на протяжении всей гонки сопровождают бригады на снегоходах.

Как сообщало ИА REGNUM, участникам гонки «Берингия-2021» предстоит преодолеть маршрут в 950 км. Финиш в Оссоре запланирован на 15 марта.