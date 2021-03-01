Москва, , 06:18 — REGNUM Привычная Америка вернулась в мир после того, как предыдущий президент Дональд Трамп пытался от нее отказаться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Эта Америка не понимает, что такое решать внутренние проблемы. Она решает внешние проблемы, и за счет этих внешних проблем она может решить внутренние. Она существует потому, что во все вмешивается. Как только она прекратит вмешиваться, она существовать перестанет», — заявил Кургинян.

Такие классические Соединенные Штаты должно постоянно кормить свое ожиревшее населения, грабя мир при помощи авианосцев и совокупной военной мощи, и пугать это население внешними угрозами, затем снова кормить и снова пугать, тем самым обеспечивая свою власть.

«Оно все нацелено на то, чтобы перестроить Америку под какие-то крупные удары будущие. Либо Америка двинется в это последнее решительное наступление, либо не двинется. Если не двинется — она должна просто капитулировать и уйти на какие-то иные позиции. Если кто-то верит, что это произойдет без боя, то нет. Сначала она попробует дернуться, потом либо она отойдет, либо добьется своих целей. Отойти она может только рухнув», — добавил эксперт.