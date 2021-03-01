Орландо, США, , 06:15 — REGNUM Информацию о создании новой политической партии опроверг экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления 28 февраля на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Трамп пояснил, что не будет основывать никаких новых партий, так как уже есть Республиканская партия. Экс-президент подчеркнул, что партия республиканцев станет «единой и сильной, как никогда раньше» и заверил, что будет сражаться на стороне республиканцев.

Всю информацию о создании нового политического объединения Трамп назвал «фейк-ньюс» и отметил, что его политическая карьера не закончена. Экс-президент добавил, что собирается сражаться на стороне республиканцев и выразил уверенность в совместной победе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп заявил о необходимости реформирования выборной системы в США.

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