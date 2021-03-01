Тюмень, , 06:08 — REGNUM В Москве перед судом предстанет тюменка, обвиняемая в продаже дочери в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Москве.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года жительница Тюмени разместила в интернете о продаже за миллион рублей своей 13-летней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. Покупатель «нашёлся» в Москве. Для продажи ребёнка тюменка привезла дочь в столичную гостиницу. «Сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денег, а также передачи ребёнка покупателю женщина была задержана.

По факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). В ходе следствия мать признала вину в полном объёме, оправдываясь тяжёлым материальным положением. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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