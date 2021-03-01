Благовещенск, , 05:54 — REGNUM В Приамурье в Сковородинском районе на перегоне Большая Омутная — Сгибеево с путей сошли десять вагонов с углём. В результате происшествия несколько пассажирских поездов были задержаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Пресс-служба Забайкальской железной дороги, сообщает о сходе восьми вагонов. Был нарушен габарит соседнего пути, над восстановлением которого работали три спецпоезда.

Из-за происшествия были задержаны четыре пассажирских поезда: №61 Владивосток — Москва, №7 Владивосток — Омск, №1 Владивосток — Москва и №2 Москва — Владивосток.

Движение двух пригородных поездов пришлось отменить.

Движение поездов было восстановлено в 04:12 (мск) 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из-за схода с рельсов 25 вагонов с углём, произошедшего 18 февраля в Сковородинском районе, возбудили уголовное дело.