Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Компания Johnson & Johnson может начать поставки вакцины от COVID-19 уже со 2 марта в США. Об этом 1 марта сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, власти Соединённых Штатов будут отслеживать поставки вакцины для её равномерного распределения между разными группами населения. Препарат станет уже третьей вакциной, применение которой разрешено на территории США. При этом в отличие от предыдущих вакцин производства Moderna, а также Pfizer и BioNTech, препарат от Johnson & Johnson однокомпонентный. Иммунитет к коронавирусу вырабатывается после введения лишь одной дозы.

Производством вакцины занимается компания Janssen, принадлежащая Johnson & Johnson. Препарат прошёл процедуру ускоренной регистрации в условиях чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. Эффективность вакцины составляет 85%.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении к экстренному применению регулятором США вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson

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