Екатеринбург, , 05:48 — REGNUM В нескольких микрорайонах районах Екатеринбурга и в окрестностях 28 февраля пропало электричество. Авария произошла вечером при выводе масляного выключателя на Ново-Свердловской ТЭЦ в плановый ремонт, сообщили журналистам в компании «Россети Урал».

Возникло короткое замыкание. В результате отключилось семь подстанций, которые питают Октябрьский район, а также Сысертский и Арамильский городские округа.

Авария была оперативно устранена. В течение двух часов свет вернули потребителям.