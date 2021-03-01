Тюмень, , 05:42 — REGNUM В Тюменской области проживает 154 человека с орфанными (редкими) болезнями. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Из регионального бюджета на приобретение лекарств и специальное продовольствие для пациентов с орфанными болезнями в 2017 году выделялось 676 тысяч рублей, в 2019-м — 725 тысяч, в 2020-м — 832 тысячи, а в 2021-м — 998 тысяч рублей.

Всего у тюменцев выявлено 12 видов орфанных генетических заболеваний, связанных с нарушениями развития костно-мышечной системы, процесса кроветворения, функций почек и других органов.