Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту был отменён компанией Space X за 1 минуту и 24 секунды до намеченного старта. Прямая трансляция велась 1 марта на сайте компании.

Старт ракеты-носителя был назначен на 20:37 по времени Восточного побережья США (04:37 мск). Falcon 9 должен был стартовать с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. По какой причине был отменён запуск, не сообщается. Следующая попытка состоится не ранее чем через сутки.

Первая ступень ракеты-носителя является многоразовой и использовалась для запуска спутников уже семь раз. Сотрудники SpaceX намерены и в этот раз вернуть элемент Falcon 9 на Землю. Starlink будет использоваться для доступа в глобальную сеть интернет, для этих целей на орбиту будет запущено в общей сложности около 11 тыс. аппаратов. Масса каждого из них будет составлять до 500 кг. Весь проект оценивается Space X в сумму около 10 млрд долларов.

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