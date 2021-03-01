Владивосток, , 05:37 — REGNUM Масштабную уборку общественных и придомовых территорий в Приморье наметили провести 6 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Управляющие компании приведут в порядок придомовые территории, а госорганизации и предприятия уберут прилегающие пространства.

«Предлагаю провести всекраевой субботник 6 марта. Главы муниципалитетов должны обеспечить предприятия каждого микрорайона необходимой техникой, инструментами, пилами, пакетами для сбора мусора, организовать вывоз убранных веток на полигон. Уборку мусора с территорий, прилегающих к домам, должны провести управляющие компании. Жилищной инспекции необходимо организовать работу и наказывать управляющие компании, которые не убирают территории. Весна вступила в свои права, давайте приводить наши города и посёлки в надлежащий вид», — призвал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков лично выйдет с лопатой чистить город от снега.