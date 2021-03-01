Хабаровск, , 05:23 — REGNUM Центральный районный суд Хабаровска 28 февраля вынес решение об аресте на два месяца депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова.

Читайте также: Крупный сахалинский рыбопромышленник Олег Кан арестован заочно

Самого богатого депутата РФ с доходом в 6,2 млрд рублей в 2019 году, обвиняют в занижении стоимости морепродуктов, экспортируемых за границу и уклонении от уплаты таможенных платежей, пишет ИА Sakh.com.

Следствие устанавливает связь Пашова с находящимся в международном розыске «крабового короля» Олегом Каном, который обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе убийство предпринимателя.

Есть вопросы у силовиков к задержанному и по поводу перераспределения квот на водные биоресурсы.

Задержали Дмитрия Пашова 26 февраля в Хабаровске во время рабочей командировки.

Депутат является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании «Монерон».

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте Олега Кана.