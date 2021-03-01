Москва, , 05:09 — REGNUM Новый дорожный знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появился с 1 марта на дорогах России. Об этом сказано в соответствующем постановлении правительства.

Дорожный знак «Фотовидеофиксация» будет устанавливаться в местах функционирования стационарных и передвижных комплексов для фиксации нарушений ПДД. Он заменит уже существующий знак, который применялся лишь в связке с другими дорожными знаками. С 1 марта новый знак может применяться самостоятельно.

Предполагается, что новый знак заменит существующую табличку с изображением фотоаппарата на белом или жёлтом фоне. В таком виде табличка может применяться до 1 сентября текущего года. Как будет выглядеть новый дорожный знак не уточняется. Его будут устанавливать на дорогах заблаговременно до начала зоны, контролируемой фото‑ и видеоаппаратурой. Вне городов, согласно ПДД, знак будет устанавливаться за 150−300 метров до начала зоны контроля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России ожидается введение новых запретов для автомобилистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России ожидаются новые запреты для автомобилистов