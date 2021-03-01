Орландо, США, , 04:49 — REGNUM Зависимость от российской нефти предсказал США экс-глава государства Дональд Трамп 28 февраля в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Трамп подверг критике решение администрации действующего президента США Джозефа Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату. По мнению экс-президента, данное соглашение выгодно только для стран, чьи стандарты ниже, чем принятые в Соединённых Штатах. В частности, как пояснил Трамп, договорённость позволяет выбросы таким странам как Россия, Китай и Индия, а для США ситуация только усложняется.

При этом Трамп утверждает, что при нём республиканцам удалось сделать США «энергетической супердержавой», более сильной, нежели Россия и Саудовская Аравия.

Дональд Трамп «При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть», — заявил экс-президент США, игнорируя обстоятельство, что администрация президента никоим образом не влияет на формирование цен на топливо.

Трамп предсказал, что политика нынешней администрации Белого дома может привести к зависимости от поставок нефти из России и Ближнего Востока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший американский лидер Трамп подверг критике политику администрации Байдена.

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