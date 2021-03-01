Дамаск, , 04:30 — REGNUM Несколько ракет выпустили израильские ВВС по пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб. Об этом 1 марта сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, ракеты были выпущены израильскими самолётами по району Сейида-Зейнаб, расположенному на пути в международный аэропорт. Удары были нанесены со стороны Голанских высот.

Очевидцы рассказали о нескольких сильных взрывах, которые прогремели в непосредственной близости от места, где расположены штаб и лагеря шиитских отрядов «Хезболлы», воюющих на стороне сирийской армии. Информация о возможных жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступала.

В свою очередь сирийское агентство SANA уточнило, что силам ПВО Сирии удалось отразить большую часть ракетных атак противника в небе над Дамаском.

Напомним, в последний раз Израиль нанёс ракетные удары по целям в окрестностях Дамаска 15 февраля текущего года. Жертвами ракетной атаки стали три солдата и четыре иранских военных советника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Сирии направил в Совет Безопасности (СБ) ООН заявление с осуждением ракетных ударов ВВС Израиля по окрестностям Дамаска.

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