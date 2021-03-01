Якутск, , 04:18 — REGNUM В 2021 году власти Якутии продолжат работу по восстановлению экономики, содействию занятости, поддержке предпринимательства, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, повышению доходов жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Основные направлениями в работе остаются реализация нацпроектов и стратегические указы и послание главы Айсена Николаева.

По нацпроектам Якутия получит федеральное финансирование в 30 млрд рублей, которые будут использованы на строительство 49 объектов социальной сферы, в том числе кардиологического диспансера, нового учебного корпуса для «Малой академии наук», психоневрологического дом-интерната в Вилюйском районе.

Продолжится реализация крупных инвестпроектов, среди них — освоение Эльгинского каменноугольного месторождения, ввод Нежданинского золоторудного месторождения.

В разработке проекты освоения месторождений железных руд. В рамках ТОР «Якутия» планируется производство сжиженного природного газа и развитие лесного комплекса.

Для республики вопросы транспортной инфраструктуры и доступности — одни из первых. Это касается не только строительства автодорог, но и крупных проектов: моста через реку Лена, Жатайской судоверфи. Республика начинает разрабатывать новые проекты речных судов и их серийное производство, а также власти готовят запуск железнодорожного сообщения с Приморьем.

Наметили мероприятия по восстановлению сельхоз угодий и комбикормового завода.

Для совершенствования механизмов северного завоза, в арктических районах введут сеть торгово-логистических центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году приступят к строительству четырех центральных районных больниц.