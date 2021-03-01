Пекин, , 04:11 — REGNUM Китай в 2020 году вывел на орбиту более 300 спутников различного применения, говорится в отчете, выпущенном Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации, сообщает агентство Синьхуа.

Среди общего числа спутников числятся также навигационные спутники системы позиционирования и навигации Beidou, спутники метеорологического наблюдения и морского мониторинга, а также спутники связи.

Китай начал создание системы спутников связи высокой пропускной способности в 2020 году с запуском спутника телекоммуникаций APSTAR-6D в июле.

Основываясь на возможностях спутниковой связи, Китай предоставляет услуги связи для пользователей на земле, в море и в воздухе. Общее число пользователей спутниковой службы прямого вещания превысило 145 млн.

По мере совершенствования космической инфраструктуры, аэрокосмические предприятия страны способствовали интеграции аэрокосмической и других отраслей промышленности с помощью спутниковых операций и интеллектуального анализа данных, говорится в докладе.