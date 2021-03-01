Пекин, , 04:03 — REGNUM Китайская комедия «Привет, мама» продолжает возглавлять чарты кассовых сборов Китая, собрав за 27 февраля более 132 млн юаней (около $20,4 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Всего фильм собрал в китайском прокате с начала премьеры, состоявшейся в первый день Китайского Нового года 12 февраля, 4,7 млрд юаней, сообщили в Китайской информационной сети киноданных.

На втором месте расположилось долгожданное продолжение другой китайской комедии «Детектив из Чайнатауна-3». Франшиза очень полюбилась китайскому зрители и новый фильм не стал исключением. Картина собрала за указанный день 47,88 млн юаней.

Третье место заняла комедийная драма «Конец игры», которая сумела заработать 35,47 млн юаней.