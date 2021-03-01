Якутск, , 04:02 — REGNUM В Якутии в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году приступят к строительству четырех центральных районных больниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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Продолжится возведение существующего корпуса Вилюйской ЦРБ, начнут строить больницы в Момском, Таттинском и Чурапчинском районах.

Всего на пять лет правительством Якутии запланировано 12 млрд рублей на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Построят 12 ЦРБ, отремонтируют ФАПы и обновят медоборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в России следует запретить оптимизацию здравоохранения до тех пор, пока не будут отработаны и не заработают новые компенсационные формы организации медицинской помощи, которые будут удобными для граждан, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль.