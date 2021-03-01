Южно-Сахалинск, , 03:59 — REGNUM На Сахалине в областной клинической больнице в приёмном покое обрушились потолочные плиты.

Читайте также: На Сахалине отремонтируют опасное для жизни людей отделение больницы

Как пишут региональные СМИ, в момент обрушения в помещении находились люди, но никто не пострадал.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко, распорядился оперативно устранить результаты обрушения.

Как сообщили в правительстве Сахалина, специальная комиссия установит по каким причинам обрушилась плитка с потолка. В понедельник, 1 марта, заместитель председателя правительства области Владимир Ющук, доложит губернатору о выводах, к которым пришла комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина заявили, что инфекционное отделение больницы в Корсакове, в котором прокуратурой выявлены серьёзные нарушения, будет отремонтировано до конца июля 2021 года.