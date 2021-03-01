Далянь, Китай, , 03:54 — REGNUM Мертвый кашалот длиной 18 метров был найден мертвым и застрявшим на мели Бохайского залива в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

Возраст кашалота весом 40 тонн оценивается экспертами от зрелого до старого. Кашалоты очень редки в Бохайском заливе. Труп кита был перевезен в профессиональный институт биотехнологий и будет пластифицирован, сообщили в городском центре культурных услуг.

По словам эксперта по анатомии Суй Хунцзиня, никаких следов ран на теле млекопитающего найдено не было, что крайне усложняет процесс выяснения причин гибели животного.

Пластифицированная особь будет выставлена в Даляньском музее естественной истории. Также ее используют для проведения соответствующих научных исследований.