Ухань, Китай, , 03:48 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Corporation сообщил о начале бесплатных тестовых поездок на беспилотных такси для клиентов в Ухане, столице центральной китайской провинции Хубэй, сообщает агентство Синьхуа.

Более 40 беспилотных автомобилей, получивших название RoboTaxi, вышли на дороги зоны экономического и технологического развития города. Тестовые поездки включают в себя 20 специальных парковочных мест и более 10маршутов, сообщили в компании.

«Роботакси» являются специально переоборудованными электромобилями компании, оснащенными системами спутниковой навигации и позиционирования Beidou и оценки окружающей среды. Позднее будут запущены и камеры высокого разрешения, лидары и радары миллиметровых волн.

Бортовой суперкомпьютер, работающий в сетях связи 5G, как ожидается будет точно и плавно реагировать на любые сценарии трафика. Это позволит обеспечить бесперебойную работу таких такси, уверен руководитель проекта беспилотных такси из Технологического центра Дунфэн Бянь Нин.

Учитывая нормативные требования, для этих беспилотных такси необходимы контролеры безопасности. Однако, по словам Бяня, инспектор по безопасности не возьмет на себя управление автомобилем, если только не возникнет чрезвычайная ситуация. Dongfeng Motor Corporation планирует выпустить более 200 беспилотных такси в Ухане в ближайшие два-три года.