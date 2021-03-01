Гуйян, Китай, , 03:41 — REGNUM Власти провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая свернули устаревшее угольное производство во время 13-й Пятилетки (2016−2020), сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Провинция закрыла 477 угольных шахт и прекращала устаревшие мощности добычи угля в среднем на 74 млн тонн в год за указанный период, сообщили в провинциальной энергетической администрации.

Провинция продолжит оптимизацию структуру угольной отрасли региона, отметили в администрации.

Угольные шахты в Гуйчжоу будут модернизированы и переоснащены современным оборудованием с целью увеличения производственной мощности, которая должна достичь 250 млн тонн в год к 2025 году.