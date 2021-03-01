Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Дополнительный пакет мер в отношении правительства Мьянмы готовят власти США из-за насилия служб безопасности в отношении протестующих. Об этом 28 февраля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В распространённом заявлении Салливана отмечается, что США встревожены насилием в отношении мирных демонстрантов в Мьянме. США продолжат координироваться по данному вопросу со своими союзниками и партнёрами по всему миру с целью привлечения к ответственности виновных во вспышке насилия в Мьянме.

Салливан обещал сообщить подробности в ближайшее время.

Напомним, согласно данным официального представителя Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани в ходе акций протеста в Мьянме, состоявшихся 28 февраля, были убиты 18 человек, ещё около 30 пострадали. Полиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты.

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