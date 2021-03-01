Севастополь, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Севастополя удовлетворил иск Министерства обороны РФ к правительству Севастополя и застройщику. По этому делу за Российской Федерацией были признаны права собственности на земельный участок и недостроенный многоквартирный жилой дом в поселке Любимовка. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

В качестве объектов спора выступали жилой недострой на улице Федоровская, 47В, корп. 2, 3, 4 в посёлке Любимовка (Севастополь) и участок площадью 8857 кв. м по тому же адресу. Права на них были признаны за Российской Федерацией.

По данным публичной кадастровой карты, надел оценивается в 26 239 128,21 рубля и предназначен для среднеэтажной застройки.

Помимо этого, суд признал отсутствующим обременение в виде аренды участка, зарегистрированное в реестре в июле 2019 года.

Со второго ответчика — ООО «Строительный дом «Прификс» из Московской области — в доход федерального бюджета взыскали государственную пошлину в размере 12 тыс. рублей

Напомним, спор был начат в апреле 2020 года.