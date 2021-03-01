Чанша, Китай, , 03:35 — REGNUM Концентрация фосфора во втором по величине в Китае пресноводном озере Дунгтинху постепенно снижалась на фоне общего улучшения качества воды, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Общая концентрация фосфора в озере, расположенном в центральной китайской провинции Хуэнань, упала до 0,06 мг на литр в прошлом году, что на 17,8% ниже, чем в 2017 году, сообщили в провинциальном департаменте экологии и окружающей среды.

Качество воды в провинции Хунань значительно улучшилась в 2020 году, покуда 93,9% ключевых участков рек региона показали хорошее или отличное качество воды, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2017 году, сообщили в департаменте, добавив, что качество воздуха в регионе также стало лучше.