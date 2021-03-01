Пекин, , 03:31 — REGNUM Таможня города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая изъяла 40 тонн импортированных твердых отходов, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Отходы были задекларированы иностранным отправителем как гексафторалюминат калия, однако фактически они представляли собой побочный продукт производства сплава алюминия, титана и бора, запрещенный к ввозу в Китай.

Мусор был передан соответствующим департаментам для дальнейшей утилизации, говорится в заявлении таможни. Китай запретил импорт твердых отходов с 1 января текущего года, в то время как свалка, хранение использование твердых отходов из-за рубежа на китайской территории таже было запрещено.

Китай начал импортировать твердые отходы в 80-х годах прошлого века для осуществления ускоренной модернизации страны в отсутствии достаточных мощностей по добыче ресурсов и промышленного производства. За 40 лет реформ открытости ситуация в корне поменялась. Теперь Китай взял курс на обеспечение ресурсно-экономической самодостаточности.