Жуковский, Московская область, , 03:23 — REGNUM Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отозвало свой иск об изъятии земельного участка для государственных нужд у ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Арбитраж Москвы принял отказал от притязаний, но о причинах отзыва искового заявления не сообщается, передаёт ИА REGNUM.

Производство по делу прекращено.

Ещё в августе 2020 года министерство через суд потребовало изъять для нужд региона участок общей площадью 4058 кв. м, фактически выделенный из большего надела. Земельный массив по документам предназначался под штаб-квартиру ОАК. В качестве компенсации собственнику предлагали почти 36 млн рублей, из которых порядка 14,6 млн рублей — убытки, а оставшаяся часть — рыночная стоимость изымаемого участка.

«Отказ от заявленных требований подписан представителем, полномочия которого предусматривают право на отказ от иска», — отметила судья Кузьмина, и производство по делу прекратила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным публичной кадастровой карты, участок, из которого образован надел, фигурировавший в иске, оценивался в 121,85 млн рублей.