Орландо, США, , 03:16 — REGNUM О необходимости провести всеобъемлющие реформы выборной системы в США заявил экс-президент страны Дональд Трамп 28 февраля в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

По мнению бывшего американского лидера, демократы использовали ситуацию с пандемией, вызванной «китайским вирусом», чтобы поменять правила, касающиеся президентских выборов, без их согласования с законодательными собраниями штатов. Эти изменения оказали важнейшее влияние на результаты выборов, поэтому выборы, как заявил Трамп, следует считать нелегитимными.

«Эти выборы были сфальсифицированы, а Верховный суд и другие суды не захотели с этим разбираться», — отметил Трамп. Именно поэтому, как пояснил экс-глава государства, необходимо провести прямо сейчас глобальную реформу выборной системы, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Экс — президент США назвал комплекс необходимых мер, в том числе ужесточение норм регистрации для избирателей, введение общего стандарта удостоверений для избирателей, введение всеобщего единственного дня голосования. Также Трамп уточнил, что ряд изменений должен коснуться и голосования по почте.

Напомним, Трамп и его сторонники после поражения на президентских выборах несколько десятков раз обращались в суды, пытаясь оспорить результаты выборов, так как они, по мнению команды экс-президента, прошли с нарушениями. Все иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп раскритиковал политику администрации действующего президента США Джозефа Байдена.

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