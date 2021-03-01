Санкт-Петербург, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» в изъятии трёх земельных участков, выступавших залогом. Многомиллионный актив требовали продать с публичных торгов. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела на сегодня есть только краткая информация о вердикте судьи Геворкян — «в иске отказать полностью».

Спор с с ООО «Норвилл» заявленной стоимостью 218 880 975,91 рубля был начат ещё в конце декабря 2019 года. Банк потребовал обратить взыскание на имущество, находящееся в залоге на основании договора от декабря 2015 года. Имущество предлагалось продать «с публичных торгов, установив начальную продажную цену по каждому объекту».

В качестве залога выступали три земельных участка в посёлке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области. Их разрешено использовать под комплексы складского и логистического назначения, места перегрузки и хранения грузов. Общая площадь первого участка — 29 034 кв. м, а цену реализации предлагали на уровне 11 549 204 рублей. Второй надел имеет площадь 865 кв.м. Его предлагалось продать за 344 082 рубля. И третий участок площадью 3 285 кв. м предлагалось выставить на торги с начальной ценой — 1 306 714 рублей.

Истец требовал наложить арест на активы ответчика, но суд отклонил эти притязания.

Напомним, на июль 2020 года, 100% акций «Открытия» принадлежали ЦБ РФ. Компания-ответчик создана в 2013 году и работает в сфере строительства.