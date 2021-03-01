Осло, , 10:48 — REGNUM Вечером 28 февраля местные власти Осло объявили о закрытии ресторанов и непродовольственных магазинов вследствие роста уровня распространения коронавирусной инфекции на прошедшей неделе. Об этом 1 марта сообщила газета Dagens Nyheter.

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В последние дни распространение инфекции в норвежской столице получило новый импульс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до уровня январских показателей, а 25 февраля в Осло был зарегистрирован 231 новый подтвержденный случай — самый высокий суточный показатель на сегодняшний день.

Со 2 марта все рестораны, за исключением тех, которые подают еду на вынос, будут закрыты, как и все непродовольственные магазины. Открытыми останутся точки продажи продуктов питания, аптеки и алкогольные магазины, входящих в госмонополию по продажу спиртных напитков в Норвегии Vinmonopolet.