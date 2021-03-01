Париж, , 02:48 — REGNUM В Париже в воскресенье, 28 февраля, полицейские начали выгонять людей с набережных Сены, которые были заполнены отдыхающими горожанами. Об этом сообщает Le Parisien.

Ввиду хорошей погоды на набережные Сены вышло множество парижан. Но из-за существующего комендантского часа с 18:00 до 6:00, полиция начала выгонять людей с набережных Сены около 17 часов. Тех, кто отказывался уходить, выгоняли насильно. Также полицейские патрулировали набережные по воде.

Премьер-министр Жан Кастекс приказал 27 февраля усилить контроль соблюдения гражданами антикоронавирусных мер, поскольку солнечная погода вывела большое количество французов на улицу.

Новые ограничительные меры против COVID-19 в Париже и Иль-де-Франс могут быть объявлены в понедельник, 1 марта, во второй половине дня на встрече мэрии Парижа и с префектурами и органами здравоохранения.

Как объявила в пятницу мэр Парижа Анн Идальго, она соберет 20 мэров округов 1 марта «для обмена предложениями о мерах, которые будут представлены префекту полиции и региональному агентству здравоохранения».

Напоминаем, что ранее французские власти ужесточили контроль соблюдения гражданами антикоронавирусных мер во время хорошей погоды.