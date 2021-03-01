Орландо, США, , 02:44 — REGNUM Политику администрации действующего президента США Джозефа Байдена раскритиковал экс-глава государства Дональд Трамп. Своё мнение политик выразил 28 февраля в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Дональд Трамп «Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут», — заявил экс-президент США.

Первый месяц Байдена на посту главы государства Трамп назвал «самым катастрофическим» среди всех президентов в современной истории США. Также бывший американский лидер добавил, что администрация Байдена за месяц ясно показала: «они против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки».

Кроме того, Трамп резко отозвался о заявлениях Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По мнению экс-президента, Америка не может позволить себе решать проблемы всего мира. Как отметил Трамп, всего за месяц политика администрации Белого дома поменяла принцип «Америка на первом месте» на принцип «Америка на последнем месте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп не исключил возможности своего участия в предстоящих президентских вы борах в 2024 году.

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