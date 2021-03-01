Пекин, , 02:16 — REGNUM Полиция Китая задержала более 9700 подозреваемых по 3100 уголовным делам о покушении на персональные данные в рамках кампании 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности, во время кампании полиция серьезно разобралась с фактами неправильного использования персональной информации несовершеннолетних и пожилых граждан, раскрыв 43 банды и схватив 860 подозреваемых, сообщили в министерстве.

В число прочих нарушений, с которыми полиция имела дело в рамках кампании, были продажа и покупка данных биометрии лиц, а также злоупотребление конфиденциальностью с использование даркнета (серый сектор сети Интернет).