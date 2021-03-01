Орландо, США, , 02:15 — REGNUM Своё участие в будущей президентской гонке не исключил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил в ходе своего выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Трамп пояснил, что действующий глава государства Джозеф Байден за первый месяц своего президентства показал неспособность справиться с первоочередной задачей для главы администрации Белого дома — обеспечением соблюдения законов США.

По мнению Трампа, это главная причина, из-за которой «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года».

Трамп не исключил своего участия в борьбе за пост главы государства, отметив. что он может «решить побить их в третий раз».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп впервые выступил публично после ухода с поста президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп впервые выступил с публичной речью после ухода с поста президента США