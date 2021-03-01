Пекин, , 02:11 — REGNUM Члены Китайской академии инженерии внесли свой существенный вклад в борьбу с бедностью, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

По словам президента Китайской академии наук Ли Сяохуна, на этом члены академии не остановятся и продолжат прикладывать еще большие усилия в борьбу с бедностью и делиться своей мудростью, чтобы вдохнуть новую жизнь в село.

Более 120 академиков внесли выдающийся в клад в победу над нищетой в 29 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения по всему Китаю.

По словам академика Ли Юя, ключевым фактором поддержки оживления сельских районов является развитие характерных отраслей промышленности в соответствии с местными ресурсами.