Париж, , 02:10 — REGNUM Во Франции с 1 марта выросли тарифы на газ в среднем на 5,7%. Об этом сообщает France Bleu.

После повышения тарифов на газ в феврале, по подсчетам Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), в марте их рост составит 1,5% для тех, кто использует газ для готовки; 3,4% для тех, кто использует газ для готовки и для бойлера; 5,9% для тех, кто с помощью газа отапливает дома.

Повышение тарифов вызвано похолоданием в Азии, которое привело к росту цен на газ, и уменьшением количества европейских запасов.

«К этому фактору добавляется высокий спрос в январе на запасы в Европе, а также продолжение роста цен на нефть», — сообщили в CRE.