Ростов-на-Дону, , 05:53 — REGNUM Микрорайон «Суворовский» в Ростове-на-Дону, куда ведёт одна узкая дорога, и где катастрофически не хватает социальных объектов, будет разрастаться. Городские власти дадут разрешение застройщику на возведение очередных высоток в обмен на его участие в создании школы, детских садов и строительстве дороги. «Дорожная карта» по строительству социальных объектов и транспортной инфраструктуры должна быть готова в течение недели.

Инвестор разработает проектную документацию и построит социальные объекты, которые город впоследствии выкупит. Ожидается, что в 2021 году начнётся создание двух детских садов на 320 и 280 мест, а также многофункционального спортивного манежа, проектирование школы на 1 тыс. 600 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Застройщик также готов приступить к проектированию дороги под условным названием «Орбитальная — 2» и строительству многоуровневой парковки.

В настоящее время в микрорайоне «Суворовский» введено в эксплуатацию 72 многоквартирных дома. Здесь проживают около 45 тыс. горожан. Однако действует лишь одна школа на 1 тыс. 340 мест и три детских сада.